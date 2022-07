Europei giovanili | gli azzurri e le azzurre continuano a brillare

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Dei 12 rappresentanti in gara tra under 14, 16 e 18, dieci sono approdati al terzo turno. In evidenza l’under 16 Angelini che ha eliminato il polacco Barkieta, testa di serie n.3 nel suo torneo, e Federica Ugersi che , nell’under 18, ha superato la testa di serie n.16, la polacca Lincer

