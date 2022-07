Estate rovente: le città italiane vere isole di calore, temperature tropicali giorno e notte (Di mercoledì 20 luglio 2022) Fa caldo. Molto caldo. Tanto che caldo che quasi non fa più notizia. Eppure, quest’Estate 2022 sta trasformando le nostre città in vere e proprie pentole a pressione, con esiti disastrosi per tutti noi, costretti a sopportare temperature (e tassi d’umidità) tropicali sia di giorno che di notte. Il risultato è che si soffre durante le ore diurne e non si recupera durante quelle notturne, come invece solitamente capitava alle nostre latitudini. Un fenomeno non inedito, che però, come altri, da eccezione sta diventando una vera propria regola. Le nostre città, grazie (si fa per dire) alla presenza di superfici in cemento, asfalto e metallo, sono insomma oramai delle vere e proprie isole di calore: ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 20 luglio 2022) Fa caldo. Molto caldo. Tanto che caldo che quasi non fa più notizia. Eppure, quest’2022 sta trasformando le nostreine proprie pentole a pressione, con esiti disastrosi per tutti noi, costretti a sopportare(e tassi d’umidità)sia diche di. Il risultato è che si soffre durante le ore diurne e non si recupera durante quelle notturne, come invece solitamente capitava alle nostre latitudini. Un fenomeno non inedito, che però, come altri, da eccezione sta diventando una vera propria regola. Le nostre, grazie (si fa per dire) alla presenza di superfici in cemento, asfalto e metallo, sono insomma oramai dellee propriedi: ...

