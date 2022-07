Esordio vincente per quattro italiani a Innsbruck (Di mercoledì 20 luglio 2022) Speziali, Graziani, Donati e Lavagno hanno superato il primo turno sulla terra della città austriaca, dove si sta tenendo un torneo ITF da 15mila dollari di montepremi Leggi su federtennis (Di mercoledì 20 luglio 2022) Speziali, Graziani, Donati e Lavagno hanno superato il primo turno sulla terra della città austriaca, dove si sta tenendo un torneo ITF da 15mila dollari di montepremi

Pubblicità

AuroraImmacola1 : RT @Eurosport_IT: ESORDIO VINCENTE PER BRONZETTI! ?? L'azzurra batte la cinese Wang in 2 set e conquista gli ottavi sulla terra rossa di Pa… - MartaCidronelli : RT @Eurosport_IT: ESORDIO VINCENTE PER BRONZETTI! ?? L'azzurra batte la cinese Wang in 2 set e conquista gli ottavi sulla terra rossa di Pa… - Occe64 : RT @Eurosport_IT: ESORDIO VINCENTE PER BRONZETTI! ?? L'azzurra batte la cinese Wang in 2 set e conquista gli ottavi sulla terra rossa di Pa… - flazia24 : RT @Eurosport_IT: ESORDIO VINCENTE PER BRONZETTI! ?? L'azzurra batte la cinese Wang in 2 set e conquista gli ottavi sulla terra rossa di Pa… - Fprime86 : RT @Eurosport_IT: ESORDIO VINCENTE PER BRONZETTI! ?? L'azzurra batte la cinese Wang in 2 set e conquista gli ottavi sulla terra rossa di Pa… -