Eric Bischoff | “Il ritorno al TV-14 può salvare il prodotto WWE | diventato ormai troppo soft”

(Di mercoledì 20 luglio 2022) In queste settimane si sta parlando molto delal TV-14 da parte della WWE, almeno per quanto riguarda Monday Night Raw. A spingere per il cambiamento sarebbe stata USA Network, l’emittente che trasmette lo show rosso in tutti gli Stati Uniti. Discorso diverso per SmackDown, il quale va on onda su FOX e rispetto al quale non si hanno indicazioni sull’abbandono del TV-PG. Resta da capire se e, soprattutto, in che misura ilal TV-14 inciderà sulWWE. La sensazione è che non ci sarà un cambiamento radicale, ma potremmo comunque assistere a dei cambiamenti.Bishoff è convinto che il TV-14 possaun. “Ci potrebbero essere cambiamenti ...