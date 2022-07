(Di mercoledì 20 luglio 2022) Leriprendono ilVladimir, visibilmente spazientit, in attesa per quasi un minuto per l’arrivo del suo omologo turco Recep Tayyip, prima dell’incontro nel vertice bilaterale a Teheran, in Iran. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

ilfattovideo : Erdogan fa attendere Putin davanti ai fotografi e alle telecamere. E il presidente russo reagisce così – Video - Ilceleste1 : RT @Libero_official: #Putin attende impaziente #Erdogan. Ripreso dalle telecamere, 'movimenti inconsulti della faccia'. Malato o arrabbiato… - Namaste180760 : RT @Libero_official: #Putin attende impaziente #Erdogan. Ripreso dalle telecamere, 'movimenti inconsulti della faccia'. Malato o arrabbiato… - EttoreWent : RT @LaStampa: Putin costretto ad attendere Erdogan, la reazione goffa del presidente russo che si agita davanti alle telecamere https://t.c… - MassimGiannini : RT @LaStampa: Putin costretto ad attendere Erdogan, la reazione goffa del presidente russo che si agita davanti alle telecamere https://t.c… -

Le telecamere riprendono il presidente russo Vladimir Putin, visibilmente spazientito e indispettito, in attesa per 45 secondi dell'arrivo del suo omologo turco Recep Tayyip, prima dell'incontro nel vertice bilaterale a Teheran, in Iran. 20 luglio 2022Il mondo non si ferma perla conclusione della crisi di governo in Italia E, soprattutto, non si ferma la guerra in ... questo giornale ha titolato: "La Nato si è venduta agli eroi di ...Quello in Iran è il primo viaggio di Putin fuori dalla Russia dopo l'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca Le riprese effettuate prima dell'incontro mostrano Putin che si agita, muove i piedi e la ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...