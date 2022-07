Era stato già venduto, il Verona blocca il volo e lo fa tornare indietro (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il calciomercato regala sempre grandi sorprese. Alcune volte però si fa voce di episodi tanto bizzarri quanto clamorosi, ed uno di questi è emerso proprio nelle ultime ore, e riguarda i veneti dell’Hellas Verona ed in particolare il centrocampista dei veronesi Darko Lazevic. Già promesso ai francesi dell’Olympique Marsiglia, si è visto annullare il trasferimento a poche ore dalla firma del contratto. Darko Lazovic Serie A Il serbo classe ’90 era pronto a partire alla volta di Marsiglia attraverso un volo privato messo a disposizione proprio dalla società transalpina. A far cambiare idea al Verona però, sarebbe stato il mancato accordo per il trasferimento in gialloblù di Kevin Strootman, vecchia conoscenza della Serie A. A questo punto, come confermato anche dal sito web a tinte veronesi Tggialloblu.it, l’Hellas ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il calciomercato regala sempre grandi sorprese. Alcune volte però si fa voce di episodi tanto bizzarri quanto clamorosi, ed uno di questi è emerso proprio nelle ultime ore, e riguarda i veneti dell’Hellased in particolare il centrocampista dei veronesi Darko Lazevic. Già promesso ai francesi dell’Olympique Marsiglia, si è visto annullare il trasferimento a poche ore dalla firma del contratto. Darko Lazovic Serie A Il serbo classe ’90 era pronto a partire alla volta di Marsiglia attraverso unprivato messo a disposizione proprio dalla società transalpina. A far cambiare idea alperò, sarebbeil mancato accordo per il trasferimento in gialloblù di Kevin Strootman, vecchia conoscenza della Serie A. A questo punto, come confermato anche dal sito web a tinte veronesi Tggialloblu.it, l’Hellas ...

