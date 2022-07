Equitazione salernitana in lutto | è scomparso Damiano La Monica

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 20 luglio 2022) L’addestratore e istruttore ebolitano, si è spento nella notte di lunedì, lasciando un vuoto incolmabile negli affetti della moglie Caterina D’Alessio, del figlio Domenico e di quanti siano stati iniziati allo sport dell’e all’universo cavallo Di Olga Chieffi “Ama la regola che corregge l’emozione” (G.Braque) “Ama l’emozione che corregge la regola” (J.Gris). E’ l’assunto dell’arte questo, quel canone a specchio che ha segnato la vita sportiva, il lavoro, la passione diLa, cavaliere per l’Arma dei Carabinieri, al seguito di Raimondo D’Inzeo, istruttore e, su tutto, un mago nell’addestramento del puledro.è mancato ai vivi nella notte del 18 luglio, andando via in punta di piedi, come ha sempre vissuto, senza clamori, dietro le quinte, il pensiero della facile vetrina, dell’incarico ...