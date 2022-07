Energia | von der Leyen | ' taglio totale gas Russia scenario probabile'

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Bruxelles, 20 lug. (AdnKronos) - - Ildelle forniture di gas dallaall'Ue è "uno", al quale bisogna prepararsi, lavorando "uniti" come si è fatto contro la pandemia di Covid-19. Lo sottolinea la presidente della Commissione Europea Ursula von der, presentando in conferenza stampa a Bruxelles il piano per risparmiare gas in vista del prossimo inverno. "Attualmente - dice von der- abbiamo undici Stati membri che hanno dichiarato lo stato di preallerta e uno Stato ha dichiarato lo stato di allerta, ma sappiamo che dobbiamo prepararci per altro. Dobbiamo affrontare la questione della sicurezza energetica a livello europeo: dobbiamo essere proattivi e prepararci per una potenzialeinterruzione ...

... ha commentato la Presidente della Commissione europea Ursulader Leyen in conferenza stampa. "... le amministrazioni pubbliche, le famiglie, i titolari di edifici pubblici, i fornitori die ......sull'del 26 luglio con un'intesa. Lì, infatti, gli esecutivi europei dovranno dire sì o no allo schema messo in piedi dalla Commissione. Difficilmente, nonostante l'appello dider Leyen ... Energia, von der Leyen e Simson in Azerbaigian per rafforzare cooperazione energetica Bruxelles, 20 lug. (AdnKronos) – – Il taglio totale delle forniture di gas dalla Russia all’Ue è “uno scenario probabile”, al quale bisogna prepararsi, lavorando “uniti” come si è fatto contro la pand ...I paesi dell'Unione europea dovrebbero ridurre la domanda di gas del 15% tra il 1. agosto 2022 e il 31 marzo 2023. È la proposta della Commissione europea, contenuta in un regolamento del «Piano per s ...