Elena Vallortigara ha vinto la medaglia di bronzo nel salto in alto ai Mondiali di atletica

Dai Mondiali di Eugene arriva la prima medaglia che porta la firma di, bronzo nel salto in alto con la misura di due metri. Oro all'australiana Eleanor Patterson con 2,02, argento all'ucraina Yaroslava Mahuchikh, accreditata della stessa misura, ma ...E' veneta la prima medaglia ia mondiali di Atletica: la vicentinaancora sul podio con una medaglia che vale tantissimo: la già campionessa italiana assoluta di salto in alto, ha conquistato il bronzo a Eugene, in Oregon, ovvero la prima medaglia ... Vallortigara e Tortu, gli italiani in gara oggi ai Mondiali di atletica Elena Vallortigara ha regalato la prima gioia all'Italia ai Mondiali 2022 di atletica leggera. Dopo i quarti posti di Gianmarco Tamberi e Sara Fantini, il Bel Paese festeggia una medaglia a Eugene (Or ...Elena Vallortigara, già campionessa italiana assoluta di salto in alto, ha conquistato il bronzo a Eugene, in Oregon, la prima medaglia dell'Italia ai Mondiali di atletica. La trentenne di Schio (Vice ...