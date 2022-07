Elena Vallortigara bronzo nel salto in alto: “Non ho mai mollato”. È la prima medaglia per l’Italia ai mondiali di atletica di Eugene (Di mercoledì 20 luglio 2022) L’atletica italiana è viva, trova nuova linfa nell’impresa di Elena Vallortigara. La 30enne azzurra conquista la medaglia di bronzo nel salto in alto ai mondiali di Eugene. La sua finale iridata è stata perfetta fino ai 2 metri, superati senza commettere mai un errore. Poi a 2,02 inanella i tre nulli che la portano al bronzo: oro all’australiana Eleanor Patterson con 2,02, argento all’ucraina Yaroslava Mahuchikh, accreditata della stessa misura ma battuta per un errore alla quota decisiva. Poco importa del colore della medaglia, perché per Vallortigara il podio ai mondiali è il coronamento di una carriera martoriata dagli infortuni. “Se qui non avessi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) L’italiana è viva, trova nuova linfa nell’impresa di. La 30enne azzurra conquista ladinelinaidi. La sua finale iridata è stata perfetta fino ai 2 metri, superati senza commettere mai un errore. Poi a 2,02 inanella i tre nulli che la portano al: oro all’australiana Eleanor Patterson con 2,02, argento all’ucraina Yaroslava Mahuchikh, accreditata della stessa misura ma battuta per un errore alla quota decisiva. Poco importa del colore della, perché peril podio aiè il coronamento di una carriera martoriata dagli infortuni. “Se qui non avessi ...

