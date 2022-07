Eddie Murphy protagonista del film natalizio Candy Cane Lane (Di mercoledì 20 luglio 2022) L'attore Eddie Murphy sarà il protagonista della commedia Candy Cane Lane, realizzata in collaborazione con Amazon Studios. Eddie Murphy sarà il protagonista del film Candy Cane Lane, un progetto prodotto da Amazon Studios e Imagine Entertainment. Alla regia del progetto ci sarà Reginal Hudlin, mentre la sceneggiatura è firmata da Kelly Younger. Secondo quanto dichiarato online, alcuni elementi legati al passato di Younger hanno ispirato lo script di Cady Cane Lane, primo progetto realizzato nell'ambito dell'accordo stretto nel settembe 2021 dalla star che deve quindi realizzare tre film per Amazon. ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 20 luglio 2022) L'attoresarà ildella commedia, realizzata in collaborazione con Amazon Studios.sarà ildel, un progetto prodotto da Amazon Studios e Imagine Entertainment. Alla regia del progetto ci sarà Reginal Hudlin, mentre la sceneggiatura è firmata da Kelly Younger. Secondo quanto dichiarato online, alcuni elementi legati al passato di Younger hanno ispirato lo script di Cady, primo progetto realizzato nell'ambito dell'accordo stretto nel settembe 2021 dalla star che deve quindi realizzare treper Amazon. ...

