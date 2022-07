Eccellenze italiane a Farnborough. Magroup cresce in UK (Di mercoledì 20 luglio 2022) A Farnborough le industrie italiane continuano a ottenere successi. È il caso di Magnaghi aeronautica group (Magroup), gruppo specializzato nella fornitura di componenti per le strutture aeree e elicotteri, in particolare dei sistemi per i carrelli di atterraggio, che ha acquisito la società britannica Five Valleys Aerospace, produttore di parti lavorate per l’industria aerospaziale basata nel Gloucestershire con due business unit principali, Nu-Pro e Stanmar. Grazie all’operazione, Magroup ha effettuato il proprio ingresso nel mercato aerospaziale e della difesa del Regno Unito. La crescita di Magroup L’acquisizione è solo l’ultima pietra miliare nell’evoluzione del gruppo guidato da Paolo Graziano, amministratore delegato. Nell’ultimo decennio, infatti, la società ha ampliato significativamente la ... Leggi su formiche (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ale industriecontinuano a ottenere successi. È il caso di Magnaghi aeronautica group (), gruppo specializzato nella fornitura di componenti per le strutture aeree e elicotteri, in particolare dei sistemi per i carrelli di atterraggio, che ha acquisito la società britannica Five Valleys Aerospace, produttore di parti lavorate per l’industria aerospaziale basata nel Gloucestershire con due business unit principali, Nu-Pro e Stanmar. Grazie all’operazione,ha effettuato il proprio ingresso nel mercato aerospaziale e della difesa del Regno Unito. La crescita diL’acquisizione è solo l’ultima pietra miliare nell’evoluzione del gruppo guidato da Paolo Graziano, amministratore delegato. Nell’ultimo decennio, infatti, la società ha ampliato significativamente la ...

