È successo in occasione della proiezione berlinese del nuovo film che lo vede protagonista. E oggi tutti ne parlano... (Di mercoledì 20 luglio 2022) foto: IPA È vero: non è la prima volta che vediamo un personaggio famoso indossare sul red carpet una gonna. Ma c'è da ammetterlo: è decisamente la prima volta che vediamo un look genderless portato con questa disinvoltura da un attore più ageé. E soprattutto considerato da sempre un "canonico" sex symbol. Ebbene sì, mai ci saremmo aspettati di vedere Brad Pitt sul red carpet con una gonna. Proprio lui, che da sempre incarna lo stereotipo dell'uomo macho, oggi ha stravolto ogni regola. Ora, la domanda sorge spontanea: chi ha detto che la moda genderless è solo per i teenager icone dell'inclusione?

