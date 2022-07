«È precipitato un aereo in mare», allarme a Torvaianica: la Guardia Costiera fa scattare la ricerca del velivolo (Di mercoledì 20 luglio 2022) Momenti di paura a Torvaianica, dove nella mattinata di oggi, poco dopo le 10:30, è arrivato l’allarme per un velivolo precipitato a largo. Il velivolo, di cui al momento non si conoscono le caratteristiche, sarebbe stato visto ammarare da alcuni assistenti bagnanti, che hanno immediatamente avvisato la Guardia Costiera di Torvaianica. Le ricerche “Non appena ricevuta la segnalazione – spiega il Capitano di Fregata Michele Grottoli, caposervizio operativo della Capitaneria di Porto di Roma – abbiamo attivato le ricerche. Si tratta di un presunto ammaraggio di un velivolo non meglio identificato. Al momento, infatti, siamo in una fase di incertezza. Come da normativa, non appena ricevuta l’informazione abbiamo fatto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 20 luglio 2022) Momenti di paura a, dove nella mattinata di oggi, poco dopo le 10:30, è arrivato l’per una largo. Il, di cui al momento non si conoscono le caratteristiche, sarebbe stato visto ammarare da alcuni assistenti bagnanti, che hanno immediatamente avvisato ladi. Le ricerche “Non appena ricevuta la segnalazione – spiega il Capitano di Fregata Michele Grottoli, caposervizio operativo della Capitaneria di Porto di Roma – abbiamo attivato le ricerche. Si tratta di un presunto ammaraggio di unnon meglio identificato. Al momento, infatti, siamo in una fase di incertezza. Come da normativa, non appena ricevuta l’informazione abbiamo fatto ...

