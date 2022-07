È il giorno della verità per il governo Draghi (Di mercoledì 20 luglio 2022) AGI - Confermare le dimissioni respinte la settimana scorsa dal presidente della Repubblica oppure andare avanti. Mario Draghi è a un bivio. Sono le ultime ore di trattative prima delle sue comunicazioni al Senato. I partiti aspettano le decisioni del presidente del Consiglio, quest'ultimo le decisioni dei partiti. L'attesa è per capire se ci sono margini per proseguire nell'azione dell'esecutivo, se l'ex numero uno della Bce, fermo sul no ai veti, riscontrerà le condizioni per modificare la posizione espressa al Capo dello Stato dopo il non voto del Movimento 5 stelle sul Dl aiuti. I partiti si attendono un intervento con il quale Draghi possa ribadire i temi dell'agenda sociale, illustrare la situazione a livello internazionale - oggi c'è stata una conversazione telefonica con il presidente ucraino Zelensky al ... Leggi su agi (Di mercoledì 20 luglio 2022) AGI - Confermare le dimissioni respinte la settimana scorsa dal presidenteRepubblica oppure andare avanti. Marioè a un bivio. Sono le ultime ore di trattative prima delle sue comunicazioni al Senato. I partiti aspettano le decisioni del presidente del Consiglio, quest'ultimo le decisioni dei partiti. L'attesa è per capire se ci sono margini per proseguire nell'azione dell'esecutivo, se l'ex numero unoBce, fermo sul no ai veti, riscontrerà le condizioni per modificare la posizione espressa al Capo dello Stato dopo il non voto del Movimento 5 stelle sul Dl aiuti. I partiti si attendono un intervento con il qualepossa ribadire i temi dell'agenda sociale, illustrare la situazione a livello internazionale - oggi c'è stata una conversazione telefonica con il presidente ucraino Zelensky al ...

