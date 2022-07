È allarme, gli animali selvatici assaltano la frutta e le piantagioni: per quale ragione? (Di mercoledì 20 luglio 2022) Non è la siccità il vero problema dell’agricoltura italiana. Nelle campagne del Nord e del Centro dell’Italia a creare problemi sono gli animali selvatici che assaltano la frutta. Oltre ai cinghiali, che nel Lazio ormai conoscono bene, a creare disastri nelle piantagioni e nei frutteti ci pensano picchi, gazze, faine e nutrie. E poi ci sono le lepri, che in Emilia Romagna sono diventate una piaga. Non bastavano la grandine improvvisa, la crisi energetica e la lunga siccità. I coltivatori di frutta estiva denunciano l’invadenza della fauna selvatica. Uccelli come picchi, corvi e gazze e mammiferi come faine e lepri stanno mettendo in crisi la produzione frutticola di molte zone con assalti continui. Una nutria che mangia una carota (wikipedia) – www.curiosauro.itanimali ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 20 luglio 2022) Non è la siccità il vero problema dell’agricoltura italiana. Nelle campagne del Nord e del Centro dell’Italia a creare problemi sono glichela. Oltre ai cinghiali, che nel Lazio ormai conoscono bene, a creare disastri nellee nei frutteti ci pensano picchi, gazze, faine e nutrie. E poi ci sono le lepri, che in Emilia Romagna sono diventate una piaga. Non bastavano la grandine improvvisa, la crisi energetica e la lunga siccità. I coltivatori diestiva denunciano l’invadenza della fauna selvatica. Uccelli come picchi, corvi e gazze e mammiferi come faine e lepri stanno mettendo in crisi la produzione frutticola di molte zone con assalti continui. Una nutria che mangia una carota (wikipedia) – www.curiosauro.it...

