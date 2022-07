Dybala, prima intervista alla Roma: 'Mourinho e tifosi super. E la 10 di Totti...' (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma - Lo hanno cercato l'Inter, il Napoli e tanti club esteri, ma alla fine Paulo Dybala ha scelto la Roma di José Mourinho . L'attaccante argentino oggi è stato ufficializzato e ha rilasciato la sua ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 20 luglio 2022)- Lo hanno cercato l'Inter, il Napoli e tanti club esteri, mafine Pauloha scelto ladi José. L'attaccante argentino oggi è stato ufficializzato e ha rilasciato la sua ...

Pubblicità

OfficialASRoma : ??? La prima intervista di Paulo Dybala in giallorosso è online! ?? #ASRoma - CorSport : La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: ?? Bremer, colpo gobbo: blitz della Juve ?? Roma, Dybala in campo… - SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #ROMA, PRIMA OFFERTA CONCRETA PER #DYBALA: SI ATTENDE LA RISPOSTA DEL GIOCATORE… - gmgvnt : RT @OfficialASRoma: ??? La prima intervista di Paulo Dybala in giallorosso è online! ?? #ASRoma - IM_ASR_1927 : RT @OfficialASRoma: ??? La prima intervista di Paulo Dybala in giallorosso è online! ?? #ASRoma -