Dybala: «Mourinho decisivo. Mi hanno proposto la 10 ma…» (Di mercoledì 20 luglio 2022) . Le parole del nuovo giocatore della Roma Paulo Dybala ha rilasciato la sua prima intervista ai canali ufficiali della Roma. EMOZIONI – «Sono molto contento di essere qui, molto felice di poter iniziare dopo l’attesa avevo voglia di conoscere i miei compagni, il mio allenatore e tutti coloro che lavorano per la Roma». COSA TI HA CONVINTO – «Tante cose. La chiamata del mister, del direttore, il parlare con i proprietari: queste sono stati punti molto importanti, mi hanno dato tante certezze. Il mister è stato chiaro con le sue idee, è stato una delle cause principale. Giocare per questa squadra, per ciò che rappresenta per la città, il paese e nel mondo è qualcosa di bello». RINGRAZIAMENTI – «La mia famiglia e i miei amici che mi sono stati vicini e mi hanno spinto a venire. Sono molto contenti. E a tutta la gente della ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 luglio 2022) . Le parole del nuovo giocatore della Roma Pauloha rilasciato la sua prima intervista ai canali ufficiali della Roma. EMOZIONI – «Sono molto contento di essere qui, molto felice di poter iniziare dopo l’attesa avevo voglia di conoscere i miei compagni, il mio allenatore e tutti coloro che lavorano per la Roma». COSA TI HA CONVINTO – «Tante cose. La chiamata del mister, del direttore, il parlare con i proprietari: queste sono stati punti molto importanti, midato tante certezze. Il mister è stato chiaro con le sue idee, è stato una delle cause principale. Giocare per questa squadra, per ciò che rappresenta per la città, il paese e nel mondo è qualcosa di bello». RINGRAZIAMENTI – «La mia famiglia e i miei amici che mi sono stati vicini e mispinto a venire. Sono molto contenti. E a tutta la gente della ...

Pubblicità

CorSport : #Roma, #Dybala vicino a #Mourinho: sarà in panchina contro lo #Sporting ?? - cmdotcom : La #ASRoma non si ferma: #Mourinho vuole accelerare per #Wijnaldum - AliprandiJacopo : ??#Totti gli aveva offerto la 10, Tiago Pinto gliel’aveva portata la sera dela trattativa. Ma alla fine #Dybala dopo… - mik__ka : RT @ilRomanistaweb: ??? #Dybala: 'La Roma era nel mio destino. Emozionanti le chiamate con Mourinho' L'argentino: 'Sono felice di essere qui… - storia_juventus : 'Credo che sia la squadra giusta per #Dybala. Gli faccio un grande in bocca al lupo, è un giocatore che ha dato tan… -