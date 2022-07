Dybala | la clausola da 20 milioni c'è Ma la Roma può bloccarla in più modi | i dettagli

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma, i dettagli e la clausola di @PauDybala_JR - tancredipalmeri : La clausola d’uscita di #Dybala a 20 milioni è la chiave dell’affare - Gazzetta_it : Dybala e la mossa-chiave dei Friedkin: per la Joya clausola di uscita attorno ai 20 milioni - itssonjosh : RT @TheoCells: ?????? Clausola #Dybala: 'Se un'altra società vorrà esercitare la clausola, i giallorossi avranno la possibilità di bloccarla c… - Dyylan_s : @_softPizza_ @DiMarzio @sscnapoli @OfficialASRoma Questo si chiama “ci hanno fregato Dybala allora per dispetto gli… -

... i dettagli del contratto Il contratto di Paulocon la Roma prevede un ingaggio di 4.2 milioni di euro a stagione più bonus per tre anni, senza opzione per il quarto anno. La...... il Napoli non avrebbe mai accettato labassa che ha fissato la Roma, su questo ho delle certezze '. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI UFFICIALE " Pauloè un nuovo ...Prima lunga intervista per Paulo Dybala da giocatore della Roma. L'argentino ha parlato ai canali ufficiali del club spiegando i motivi ed i retroscena del suo trasferimento in giallorosso: " Sono mol ...Da qualche ora, Paulo Dybala è un nuovo giocatore della Roma. L'argentino ha lasciato la Juventus a parametro zero e percepirà 4,2 milioni netti più bonus in giallorosso, mentre, le commissioni ammont ...