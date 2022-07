Dybala ha firmato | è un nuovo calciatore della Roma

(Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – Pauloè un. “Welcome Paulo. Il club è lieto di confermare la firma dell’attaccante di fama mondiale”, scrive lasu Twitter. E subito dopo, sempre via Twitter, il club giallorosso posta “la foto che stavate aspettando”, con l’argentino in giallorosso e le due dita nel caratteristico segnomask, che lui stesso ha spiegato in passato essere la maschera di un gladiatore. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Roma, ufficiale l'ingaggio di Paulo Dybala L'argentino ha firmato un contratto triennale #SkySport #Roma #Dybala - SegirtNews : Dybala ha firmato: 'Un privilegio lavorare con Mourinho' - UgoBaroni : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO Roma, ufficiale l'ingaggio di Paulo Dybala L'argentino ha firmato un contratto triennale #SkySport #Roma #D… - Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO Roma, ufficiale l'ingaggio di Paulo Dybala L'argentino ha firmato un contratto triennale #SkySport #Roma #D… - fisco24_info : Dybala ha firmato: 'Un privilegio lavorare con Mourinho': L'argentino alla Roma per tre anni con opzione per un qua… -

Pauloè un nuovo giocatore della Roma. L'attaccante argentino, che si è svincolato dalla Juventus dopo sette anni, ha infattiun contratto che lo lega ai giallorossi fino al 2025, con opzione ...Su Twitter la foto dell'argentino in giallorosso Pauloè un nuovo calciatore della Roma. "Welcome Paulo. Il club è lieto di confermare la firma dell'attaccante di fama mondiale", scrive la Roma su Twitter. E subito dopo, sempre via Twitter, il club giallorosso posta "la foto che stavate ...Nel patto stretto col club capitolino sarebbe presente anche una clausola rescissoria: da capire bene le cifre e il momento in cui si attiverà, dalle prime indiscrezioni de Il Messaggero si parla di u ...Il club giallorosso annuncia tramite i propri canali social che Paulo Dybala è ora ufficialmente della Roma: l'argentino ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025.