Dybala già in campo: ecco il primo allenamento sotto gli occhi di Mourinho (Di mercoledì 20 luglio 2022) Dopo l'annuncio, le prime parole, il video ai tifosi ecco, anche, le prime foto con la maglia di allenamento della Roma. Dybala si è allenato sotto ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 20 luglio 2022) Dopo l'annuncio, le prime parole, il video ai tifosi, anche, le prime foto con la maglia didella Roma.si è allenato...

Pubblicità

AliprandiJacopo : Paulo #Dybala, 5 maggio 2016: “La città più bella che ho già visitato almeno una volta? Roma. Sono innamorato di Ro… - AliprandiJacopo : ?? #Dybala già oggi sarà in Portogallo per visite mediche e firma con la #ASRoma! Giocatore partito con i #Friedkin… - AliprandiJacopo : ?? Paulo #Dybala ha detto sì alla Roma! Nella notte è arrivata la risposta del giocatore al club, già oggi la societ… - Boi34521 : @GiovanniRusso15 @Paolosans2003 @DiMarzio @losclive @PSG_inside @acmilan Gia come il rinovo di deligt il transferi… - CalcioWeb : #Dybala è già in clima #Roma: l'attaccante è pronto per l'esordio con la maglia giallorossa -