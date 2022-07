Dybala | ecco l’annuncio della Roma | «Il club è lieto di confermare l’ingaggio di un attaccante di fama mondiale»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Dopo qualche giorno di attesa – il tempo di sistemare i contratti – è arrivato ancheufficiale: Pauloè un calciatore. Ilgiallorosso l’ha annunciato tramite i propri canali social con 3 post. «Ildila firma dell’di», scrive la. ??????? PauloTheis delighted to confirm the signing of the world-renowned forward! We also hope this video can help continue to raise awareness in the search for missing children all around the globe. #AS@ICMEC official pic.twitter.com/eb0TXYXamk — ASEnglish ...