Dybala è ufficialmente della Roma: i dettagli del contratto e le parole da calciatore giallorosso (Di mercoledì 20 luglio 2022) Adesso è anche ufficiale: Paulo Dybala è un nuovo calciatore della Roma, come confermato direttamente dal club giallorosso. “AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Paulo Dybala. Il 28enne argentino arriva in giallorosso dopo aver trascorso le ultime 7 stagioni alla Juventus. Il calciatore ha firmato un contratto che lo lega al Club fino al 30 giugno 2025. “I giorni che mi hanno portato a questa firma sono stati un insieme di tante emozioni: la determinazione e la rapidità con cui la Roma ha dimostrato di volermi hanno fatto la differenza”, ha dichiarato Dybala. “Arrivo in una squadra in crescita, con una società che continua a mettere basi sempre più solide per il futuro e un ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 20 luglio 2022) Adesso è anche ufficiale: Pauloè un nuovo, come confermato direttamente dal club. “ASè lieta di annunciare l’ingaggio di Paulo. Il 28enne argentino arriva indopo aver trascorso le ultime 7 stagioni alla Juventus. Ilha firmato unche lo lega al Club fino al 30 giugno 2025. “I giorni che mi hanno portato a questa firma sono stati un insieme di tante emozioni: la determinazione e la rapidità con cui laha dimostrato di volermi hanno fatto la differenza”, ha dichiarato. “Arrivo in una squadra in crescita, con una società che continua a mettere basi sempre più solide per il futuro e un ...

