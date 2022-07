Dybala, clausola da 20 milioni. Ma la Roma può bloccarla (Di mercoledì 20 luglio 2022) clausola sì, ma non troppo. Come avevamo anticipato su calciomercato.com per Dybala è presente una liberatoria vincolata però... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 20 luglio 2022)sì, ma non troppo. Come avevamo anticipato su calciomercato.com perè presente una liberatoria vincolata però...

Pubblicità

tancredipalmeri : La clausola d’uscita di #Dybala a 20 milioni è la chiave dell’affare - FiorinoLuca : Paulo #Dybala prelevato a zero è un grande colpo a prescindere da clausole o non clausole. Anzi, mi sembra che la p… - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma, i dettagli e la clausola di @PauDybala_JR - ivano_cardone : RT @asrsupporter: In pratica la clausola c’è, ma, se pagata, può essere annullata tranquillamente dalla Roma aumentando l’ingaggio a Dybala… - farko_mimmo : RT @asrsupporter: In pratica la clausola c’è, ma, se pagata, può essere annullata tranquillamente dalla Roma aumentando l’ingaggio a Dybala… -