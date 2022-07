Dybala alla Roma, sentite il commento di Allegri! (Di mercoledì 20 luglio 2022) E’ ormai arrivata la tanto attesa ufficialità: il futuro di Paulo Dybala si colora a tinte giallorosse, ed è ufficialmente diventato un nuovo calciatore della Roma. Dopo che nell’ultimo mese il nome dell’argentino è stato accostato un po’ per tutta Italia, il 28enne ex Juventus ha scelto proprio i capitolini della Roma come nuovo palcoscenico su cui dare spettacolo a suon di goal e giocate. Dopo 7 anni passati nella Torino sponda bianconera, la Joya è pronto per una nuova avventura. Il suo periodo alla Juventus si chiude con: 293 presenze e 115 goal tra tutte le competizioni, conditi poi da ben 12 trofei. E proprio in occasione del suo addio, ha voluto spendere qualche parola il suo ormai ex mister, Massimiliano Allegri, sia primo che ultimo allenatore della sua lunga permanenza alla ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 20 luglio 2022) E’ ormai arrivata la tanto attesa ufficialità: il futuro di Paulosi colora a tinte giallorosse, ed è ufficialmente diventato un nuovo calciatore della. Dopo che nell’ultimo mese il nome dell’argentino è stato accostato un po’ per tutta Italia, il 28enne ex Juventus ha scelto proprio i capitolini dellacome nuovo palcoscenico su cui dare spettacolo a suon di goal e giocate. Dopo 7 anni passati nella Torino sponda bianconera, la Joya è pronto per una nuova avventura. Il suo periodoJuventus si chiude con: 293 presenze e 115 goal tra tutte le competizioni, conditi poi da ben 12 trofei. E proprio in occasione del suo addio, ha voluto spendere qualche parola il suo ormai ex mister, Massimiliano Allegri, sia primo che ultimo allenatore della sua lunga permanenza...

Pubblicità

DiMarzio : #Dybala alla @OfficialASRoma, per l'ufficialità è questione di pochi minuti ??@SkySport #calciomercato - AliprandiJacopo : ??#Totti gli aveva offerto la 10, Tiago Pinto gliel’aveva portata la sera dela trattativa. Ma alla fine #Dybala dopo… - capuanogio : #Inter, lo smacco per #Dybala e #Bremer nasce dai vincoli strettissimi imposti da #Zhang alla dirigenza. Così è sta… - Calimero7478 : RT @lefrasidiosho: Per #Dybala alla Roma decisivo l'intervento di #Mourinho - guidelg71 : RT @prince89ferreri: Strano tempismo per far uscire notizie su Elliott. Deve essere dura da digerire la debacle Dybala-Bremer in 24h, alla… -