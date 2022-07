Dybala alla Roma, in giallorosso fino al 2025 (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma (ITALPRESS) – La Roma ha ufficializzato l'ingaggio di Paulo Dybala. Il 28enne argentino arriva in giallorosso dopo aver trascorso le ultime 7 stagioni alla Juventus. Il calciatore ha firmato un contratto che lo lega al club fino al 30 giugno 2025. “I giorni che mi hanno portato a questa firma sono stati un insieme di tante emozioni: la determinazione e la rapidità con cui la Roma ha dimostrato di volermi hanno fatto la differenza”. Queste le prime dichiarazioni di Paulo Dybala dopo l'ufficialità del suo approdo alla Roma. “Arrivo in una squadra in crescita, con una società che continua a mettere basi sempre più solide per il futuro e un allenatore, Josè Mourinho, con cui è un privilegio poter ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 20 luglio 2022)(ITALPRESS) – Laha ufficializzato l'ingaggio di Paulo. Il 28enne argentino arriva indopo aver trascorso le ultime 7 stagioniJuventus. Il calciatore ha firmato un contratto che lo lega al clubal 30 giugno. “I giorni che mi hanno portato a questa firma sono stati un insieme di tante emozioni: la determinazione e la rapidità con cui laha dimostrato di volermi hanno fatto la differenza”. Queste le prime dichiarazioni di Paulodopo l'ufficialità del suo approdo. “Arrivo in una squadra in crescita, con una società che continua a mettere basi sempre più solide per il futuro e un allenatore, Josè Mourinho, con cui è un privilegio poter ...

