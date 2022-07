Dramma in piscina, muore bimbo di 4 anni: il decesso prima dell’arrivo dei medici (Di mercoledì 20 luglio 2022) Grotte di Castro, tragedia in piscina: annega bimbo di 4 anni. È successo questa mattina intorno alle 10.30 nel piccolo comune a circa 50km da Viterbo nel Lazio. A quanto si apprende il piccolo avrebbe scavalcato un muretto raggiungendo poi la zona della piscina con l’acqua alta riservata agli adulti. Inutili tutti i soccorsi. I medici arrivati sul posto anche con il sostegno dell’eliambulanza non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Una scena straziante per una vicenda sulla quale ora bisognerà fare piena luce. Scrive il Messaggero come la vittima sia figlio di una coppia dello stesso paese. Sulla vicenda indagano i carabinieri e il pm di turno, che sta ancora effettuando un sopralluogo. Si stanno ascoltando testimoni per ricostruire come siano andati i fatti. Nei ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 20 luglio 2022) Grotte di Castro, tragedia in: annegadi 4. È successo questa mattina intorno alle 10.30 nel piccolo comune a circa 50km da Viterbo nel Lazio. A quanto si apprende il piccolo avrebbe scavalcato un muretto raggiungendo poi la zona dellacon l’acqua alta riservata agli adulti. Inutili tutti i soccorsi. Iarrivati sul posto anche con il sostegno dell’eliambulanza non hanno potuto far altro che constatare il. Una scena straziante per una vicenda sulla quale ora bisognerà fare piena luce. Scrive il Messaggero come la vittima sia figlio di una coppia dello stesso paese. Sulla vicenda indagano i carabinieri e il pm di turno, che sta ancora effettuando un sopralluogo. Si stanno ascoltando testimoni per ricostruire come siano andati i fatti. Nei ...

