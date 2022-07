Draghi | Renzi all' attacco | ' Ha vinto Putin | ha perso l' Italia'

(Di mercoledì 20 luglio 2022) 'Oggi il populismo si è preso una rivincita sul merito'. Lo ha detto Matteoin una diretta su Facebook. 'Conte e Salvini, in una riedizione del governo giallorosso, hanno fatto mancare la ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Governo, Matteo Renzi alla stampa estera: “Draghi è uno statista affidabile, Conte uno stagista roso dall’invidia” - adrianobiondi : Segnalo che 'Draghi statista, Conte stagista' non è uno slogan/cartello opera di qualche fanatico in vena di provoc… - La7tv : #SpecialeTGLA7 'Oggi finisce il teatrino, assumetevi tutti la responsabilità'. Poi ringrazia Draghi: 'O si va avant… - Europeo91785337 : RT @Riccard65113178: Grazie di ?? PRESIDENTE. con una colpo tre morti. #Draghi, #Renzi, #DiMaio - UrbimanoOrbi : @tg2rai I VERI PROBLEMI: I FILANDESI DELLA WARTSILA, OGGI A TRIESTE, HANNO LICENZIATO 450 OPERAI ! IL GOVERNO DRAG… -

Ma oggi c'è da dire solo grazie a Mario. Orgogliosi di averlo voluto contro tutto e contro tutti. Orgogliosi di averlo sostenuto anche oggi", scrive Matteo. Di "pagina nera" parla il ...'L'areac'è' . Lo ha detto Matteoin una diretta su Facebook. 'Non è il momento di abbattersi, ma di trasformare questa delusione in qualcosa di positivo. Noi ci siamo, da domani, per un ...Il rammarico del leader di Italia Viva: "Ha vinto Putin, ha perso il nostro Paese". Poi la sentenza sui 5 Stelle: "È la loro fine, condannati all'oblio" ...Quello del governo Draghi è stato il 67esimo esecutivo della Repubblica Italiana, il terzo della 18esima legislatura, dopo il Conte I e il Conte II. L'ex numero uno della Banca centrale europea è entr ...