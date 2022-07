Draghi ottiene la fiducia ma non ha più la maggioranza. Solo 95 sì: Lega, Fi e M5s non votano. Il premier annuncerà le dimissioni alla Camera (Di mercoledì 20 luglio 2022) La giornata più lunga di Mario Draghi si consuma al Senato. Dieci ore tesissime, vissute sul filo di una crisi al buio. alla prova del voto la fiducia è passata, ma con soli 95 voti favorevoli: il risultato più basso che il governo ha ottenuto in questa legislatura Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 20 luglio 2022) La giornata più lunga di Mariosi consuma al Senato. Dieci ore tesissime, vissute sul filo di una crisi al buio.prova del voto laè passata, ma con soli 95 voti favorevoli: il risultato più basso che il governo ha ottenuto in questa legislatura

