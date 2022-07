Draghi, oggi fiducia al Senato con soli 95 sì: il premier verso dimissioni domani alla Camera. Lega e FI non votano. M5S: «Togliamo il disturbo». Letta: «Un giorno di follia» (Di mercoledì 20 luglio 2022) Crisi di governo: il premier Mario Draghi verso le dimissioni, domani alle 9 sarà alla Camera. Una giornata difficile e di infiniti contatti scivola verso la crisi alle cinque del... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 20 luglio 2022) Crisi di governo: ilMariolealle 9 sarà. Una giornata difficile e di infiniti contatti scivolala crisi alle cinque del...

Pubblicità

matteorenzi : Come ho detto al Senato da domani nulla sarà più come prima. Ma oggi c’è da dire solo grazie a Mario Draghi. Orgogl… - matteorenzi : Ho ascoltato Draghi, voteremo convinti Sì alla fiducia, oggi intervengo in Aula alle 17. Intanto qui il mio pensier… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha avuto oggi un colloquio telefonico con il Presidente dell’Ucraina @ZelenskyyUa. La discuss… - Pfpirruccio : Sarà stato il caldo o forse l'ignavia di certuni che si definiscono politici ma oggi è stata buttata nel cesso l'un… - ErosMGHope : Nessuno vede in #Conte un 'dente avvelenato' verso #Draghi che de facto lo sostituí a metà pandemia, per sottintesa… -