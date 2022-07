Draghi in Senato: “Sono qui perché gli italiani lo hanno chiesto”. Ai partiti: “Siete pronti a riconfermare il patto di fiducia?”. Lega: “Serve un nuovo governo”. Vertice Salvini-Berlusconi (Di mercoledì 20 luglio 2022) La diretta della giornata più lunga del presidente del Consiglio, dopo le dimissioni respinte da Mattarella. È in corso la discussione dei Senatori che si protrarrà fino alle 17 circa Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 20 luglio 2022) La diretta della giornata più lunga del presidente del Consiglio, dopo le dimissioni respinte da Mattarella. È in corso la discussione deiri che si protrarrà fino alle 17 circa

Pubblicità

martaottaviani : A sentire il discorso di #Draghi in #Senato sembriamo quasi un Paese civile e di cui andare fieri #fiducia #crisidigoverno - Palazzo_Chigi : In diretta le Comunicazioni del Presidente Draghi al Senato della Repubblica - FerdiGiugliano : 'All’Italia non serve una fiducia di facciata, che svanisca davanti ai provvedimenti scomodi. Serve un nuovo patto… - FGGioffredi : Questo ormai è il Parlamento della 'mossa Kansas city'. #Draghi #Senato #fiducia #governo #crisidigoverno #Lega #M5S - Floritmassimil1 : RT @LucillaMasini: I senatori della Lega non hanno applaudito i momenti cruciali del discorso di Draghi. Forse aspettano di consultare la v… -