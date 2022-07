Draghi in Senato oggi, diretta. Lega e Fi: nuovo governo senza 5s o elezioni (Di mercoledì 20 luglio 2022) Alleati e avversari del premier Roma, 20 luglio 2022 - Ore decisive per le sorti del governo Draghi . Il premier ha fatto le sue comunicazioni in Senato , ripercorrendo il lavoro svolto in questi mesi ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Alleati e avversari del premier Roma, 20 luglio 2022 - Ore decisive per le sorti del. Il premier ha fatto le sue comunicazioni in, ripercorrendo il lavoro svolto in questi mesi ...

Pubblicità

martaottaviani : A sentire il discorso di #Draghi in #Senato sembriamo quasi un Paese civile e di cui andare fieri #fiducia #crisidigoverno - Palazzo_Chigi : In diretta le Comunicazioni del Presidente Draghi al Senato della Repubblica - FerdiGiugliano : 'All’Italia non serve una fiducia di facciata, che svanisca davanti ai provvedimenti scomodi. Serve un nuovo patto… - Giancar70336148 : RT @Peppeslm: L'amichetto di #Salvini, il capogruppo al senato della #Lega #ROMEO dichiara che sono disposti a concedere 'pieni poteri' a #… - Moonlightshad1 : RT @MelanyHamilton_: “sonoqui solo perché gli italiani me l'hanno chiesto. se non mi votate la fiducia dovete spiegarlo agli italiani”. gl… -