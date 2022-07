Draghi in Senato, Lega: “Serve nuovo governo senza M5S” (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – La Lega chiede un nuovo governo, senza il M5S e guidato dal premier Mario Draghi. “Ci vuole un governo nuovo, con a capo lei presidente Draghi, perché gli italiani hanno detto che lei deve restare”, ha detto il presidente dei Senatori della Lega, Massimiliano Romeo, nel dibattito sulle comunicazioni del presidente del Consiglio al Senato nella giornata cruciale per la crisi di governo. “Sostegno ad azione governo profondamente rinnovato sia per scelte politiche che nella composizione” si legge nella risoluzione appena depositata in Senato, da parte della Lega, in cui si chiede che “nella compagine governativa siano ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – Lachiede unil M5S e guidato dal premier Mario. “Ci vuole un, con a capo lei presidente, perché gli italiani hanno detto che lei deve restare”, ha detto il presidente deiri della, Massimiliano Romeo, nel dibattito sulle comunicazioni del presidente del Consiglio alnella giornata cruciale per la crisi di. “Sostegno ad azioneprofondamente rinnovato sia per scelte politiche che nella composizione” si legge nella risoluzione appena depositata in, da parte della, in cui si chiede che “nella compagine governativa siano ...

