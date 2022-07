Draghi | il giorno della verità Incognite Salvini e Conte Fi e Lega | Grillini fuori In 30 pronti a mollare il M5s

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Il premier attende le mosse dei partiti ed è fermo sul no ai veti. Il centrodestra tratta sull'agenda di governo ed è fermo sul no al M5s nell'esecutivo.Segui su affaritaliani.it

"Aspettiamo l'intervento di" ha preso ancora tempo, una volta di più, Giuseppe Conte al quintodi assemblea permanente dei suoi gruppi. A sera riuniscono i parlamentari anche Enrico ......e una raccolta firme per non porre fine anzitempo alla legislatura e andare avanti con. Una posizione resa tanto più chiara dal capo degli industriali, Carlo Bonomi, che appena qualche...Ultime notizie, ultim’ora oggi: Draghi oggi sarà al Senato per chiedere la fiducia, ieri l’incontro con Enrico Letta e il Centrodestra, i dettagli Premier Mario Draghi alla camera ardente di Eugenio ...Dopo cinque giorni di tira e molla e mercato delle bandierine, Conte e il centrodestra di governo aspettano di “ascoltare Draghi” ...