Draghi ha di fatto chiesto pieni poteri: comunque vada la politica ne uscirà immiserita (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ha esordito dicendo che il suo governo ha raggiunto tutti gli obiettivi che si era dato: dalla pandemia alla ripresa economica, dall'attuazione del Piano nazionale di rilancio e resilienza alle ... Leggi su globalist (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ha esordito dicendo che il suo governo ha raggiunto tutti gli obiettivi che si era dato: dalla pandemia alla ripresa economica, dall'attuazione del Piano nazionale di rilancio e resilienza alle ...

