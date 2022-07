Draghi, Gelmini lascia Forza Italia: 'Ha voltato le spalle agli italiani e ceduto scettro a Salvini'. In Senato lite con Ronzulli (Di mercoledì 20 luglio 2022) Terremoto nel centrodestra . Maria Stella Gelmini , ministro per gli affari regionali e le Autonomie, ha lasciato F orza Italia : 'Lascio il partito, ha voltato le spalle agli Italiani. Oggi si doveva ... Leggi su leggo (Di mercoledì 20 luglio 2022) Terremoto nel centrodestra . Maria Stella, ministro per gli affari regionali e le Autonomie, hato F orza: 'Lascio il partito, haleni. Oggi si doveva ...

