Draghi fiducia al Senato con soli 95 sì, il premier va al Quirinale. Lega e FI non votano. M5S: «Togliamo il disturbo». Letta: «Un giorno di follia» (Di mercoledì 20 luglio 2022) Crisi di governo e voto di fiducia in diretta. Una giornata difficile e di infiniti contatti scivola verso la crisi alle cinque del pomeriggio, quando il premier Mario Draghi - che al... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 20 luglio 2022) Crisi di governo e voto diin diretta. Una giornata difficile e di infiniti contatti scivola verso la crisi alle cinque del pomeriggio, quando ilMario- che al...

