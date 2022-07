Draghi al Senato: “Tenere lontane le mafie dal Pnrr, onoriamo così memoria di Falcone e Borsellino”. Standing ovation da tutti i gruppi (Di mercoledì 20 luglio 2022) Standing ovation con applausi da tutti i gruppi del Senato quando il presidente del Consiglio Mario Draghi, nel corso delle sue comunicazioni a Palazzo Madama dopo le dimissioni respinte dal capo dello Stato Sergio Mattarella, ha ricordato Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, in riferimento alla necessità di mettere al riparo i fondi del Pnrr dal rischio di infiltrazioni mafiose. Ad alzarsi in piedi tutti i Senatori in Aula. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022)con applausi dadelquando il presidente del Consiglio Mario, nel corso delle sue comunicazioni a Palazzo Madama dopo le dimissioni respinte dal capo dello Stato Sergio Mattarella, ha ricordato Giovannie Paolo, in riferimento alla necessità di mettere al riparo i fondi deldal rischio di infiltrazioni mafiose. Ad alzarsi in piediri in Aula. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

