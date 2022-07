Draghi al Senato: «Siete pronti a ricostruire il patto che ci ha unito? La risposta dovete darla agli italiani» – Il video (Di mercoledì 20 luglio 2022) Dimissioni «sofferte ma dovute» definisce così la sua decisione di giovedì scorso Mario Draghi, nell’atteso discorso al Senato in cui riferisce della crisi di governo scoppiata una settimana fa proprio in questa aula, con la scelta del MoVimento cinque stelle di non votare la fiducia sul Dl Aiuti. Ma parla anche della «necessità del sostegno più ampio possibile quando un governo è guidato da chi non si è mai presentato agli elettori». E a metà dell’intervento squaderna la vera apertura, più sostanziale: «Se vogliamo restare insieme dobbiamo ricostruire il patto di maggioranza, serve un governo forte e coeso». Il discorso «Giovedì scorso ho rassegnato le mie dimissioni nelle mani del presidente Mattarella. – entra subito nel merito Draghi – Questa decisione è seguita al ... Leggi su open.online (Di mercoledì 20 luglio 2022) Dimissioni «sofferte ma dovute» definisce così la sua decisione di giovedì scorso Mario, nell’atteso discorso alin cui riferisce della crisi di governo scoppiata una settimana fa proprio in questa aula, con la scelta del MoVimento cinque stelle di non votare la fiducia sul Dl Aiuti. Ma parla anche della «necessità del sostegno più ampio possibile quando un governo è guidato da chi non si è mai presentatoelettori». E a metà dell’intervento squaderna la vera apertura, più sostanziale: «Se vogliamo restare insieme dobbiamoildi maggioranza, serve un governo forte e coeso». Il discorso «Giovedì scorso ho rassegnato le mie dimissioni nelle mani del presidente Mattarella. – entra subito nel merito– Questa decisione è seguita al ...

