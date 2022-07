Draghi al Senato: “Azzereremo la dipendenza di gas dalla Russia” (Di mercoledì 20 luglio 2022) Tassativo Draghi nel suo discorso tenuto in Senato questa mattina alle 9:30, che ha illustrato gli obiettivi del governo da lui presieduto e ha impostato quelli ancora da conseguire, tra cui la fine della dipendenza dal gas russo. Il presidente del Consiglio ha definito “inaccettabili” i legami economico-energetici con la Federazione di Putin, “conseguenza di decenni di scelte miopi e pericolose“. Ha poi sottolineato l’intervento del suo esecutivo nel ridurre “dal 40% a meno del 25% le importazioni, e intendiamo azzerarle entro un anno e mezzo. Ciò dà tranquillità per il futuro dell’industria e delle famiglie e rafforza la nostra sovranità nazionale“. Promette quindi di supplire alla necessità dell’Italia di investire sulla questione energetica “come fatto in questi mesi”, citando il vertice di Algeri. Gli obiettivi energetici ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 20 luglio 2022) Tassativonel suo discorso tenuto inquesta mattina alle 9:30, che ha illustrato gli obiettivi del governo da lui presieduto e ha impostato quelli ancora da conseguire, tra cui la fine delladal gas russo. Il presidente del Consiglio ha definito “inaccettabili” i legami economico-energetici con la Federazione di Putin, “conseguenza di decenni di scelte miopi e pericolose“. Ha poi sottolineato l’intervento del suo esecutivo nel ridurre “dal 40% a meno del 25% le importazioni, e intendiamo azzerarle entro un anno e mezzo. Ciò dà tranquillità per il futuro dell’industria e delle famiglie e rafforza la nostra sovranità nazionale“. Promette quindi di supplire alla necessità dell’Italia di investire sulla questione energetica “come fatto in questi mesi”, citando il vertice di Algeri. Gli obiettivi energetici ...

