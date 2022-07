Draghi al capolinea | l’Italia verso le elezioni Gelmini lascia Forza Italia

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Il Senato conferma la fiducia al Governo, ma con un bizantinismo alna: M5S, Lega enon votano. Adesso la crisi è conclamata è, soprattutto, si è allargata. In maniera irreversibile.rischia di dover andare al voto subito dopo l’estate. Data probabile: il 2 ottobre. Esulta l’opposizione di Fratelli d’. È Giorgia Meloni la vera vincitrice di questa partita politica. Nel pomeriggio di oggi 20 luglio il voto di fiducia a Governoin Senato è passato con 95 voti a favore e 38 contrari. I senatori presenti in Aula sono stati 192, 133 i votanti e la maggioranza a quota 67. I senatori di M5S, Lega e FI non hanno votato. I pentastellati si sono dichiarati “presenti non votanti“. Si avvicinano, ...

fattoquotidiano : IL GOVERNO AL CAPOLINEA Draghi annuncerà dimissioni alla Camera [LA DIRETTA] - petergomezblog : Governo Draghi al capolinea, ottiene la fiducia con 95 sì. Lega e Fi fuori dall’aula, mentre M5s si è astenuto: “To… - fattoquotidiano : IL GOVERNO AL CAPOLINEA Draghi ottiene la fiducia con 95 sì. Lega e Fi fuori dall’aula, mentre M5s si è astenuto - AlBizzotto : RT @tempoweb: ?? #Draghi al capolinea Oggi le dimissioni al Colle ?? Voto e coalizione unita: #GiorgiaMeloni realizza l'en plein ?? I rifiuti… - BagsLab : RT @a_meluzzi: Benedetto XVI: tattica di una geniale difesa della Chiesa. Bergoglio al capolinea: il papa è Ratzinger – Libero Quotidiano.… -

, appuntamento alla Camera poi i...saluti. Secondo il programma in agenda, stamattina, giovedì 21 luglio 2022, il premier (che in 24 ore è tornato di fatto a essere dimissionario) ha parlato ...Il Governosembra giunto al, dopo le dimissioni del presidente del Consiglio rassegnate al Quirinale . Mario, con i suoi ministri, resterà in carica solo per gli affari correnti e ...Nel mini sondaggio del Tg8, la gente non ha più parole per commentare la situazione politica e se ne ha, è meglio non farle sentire.Il Governo Draghi sembra giunto al capolinea, dopo le dimissioni del presidente del Consiglio rassegnate al Quirinale. Mario Draghi, con i suoi ministri, resterà in carica solo per gli affari correnti ...