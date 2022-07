Douglas Henshall lascia Shetland, l’ottava stagione avrà un nuovo protagonista? (Di mercoledì 20 luglio 2022) Shetland dirà addio al suo storico protagonista, Douglas Henshall. L’attore ha annunciato la sua uscita di scena dopo sette stagioni nei panni di Jimmy Perez. La sua ultima indagine lo vedrà sulle tracce di un giovane vulnerabile che è scomparso; il caso trascinerà Perez nel passato segreto di una nuova famiglia nelle isole scozzesi. Chi prenderà dunque il posto di Douglas Henshall? Stando a quanto svelato da Digital Spy, sembra che nell’ottava stagione, già confermata, ci sarà un nuovo protagonista, il cui nome verrà svelato prossimamente. “Dopo la quinta serie di Shetland , il creatore David Kane ed io abbiamo deciso che volevamo fare altre due per completare la storia di Jimmy Perez. Quindi le ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 20 luglio 2022)dirà addio al suo storico. L’attore ha annunciato la sua uscita di scena dopo sette stagioni nei panni di Jimmy Perez. La sua ultima indagine lo vedrà sulle tracce di un giovane vulnerabile che è scomparso; il caso trascinerà Perez nel passato segreto di una nuova famiglia nelle isole scozzesi. Chi prenderà dunque il posto di? Stando a quanto svelato da Digital Spy, sembra che nel, già confermata, ci sarà un, il cui nome verrà svelato prossimamente. “Dopo la quinta serie di, il creatore David Kane ed io abbiamo deciso che volevamo fare altre due per completare la storia di Jimmy Perez. Quindi le ...

