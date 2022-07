Dopo la paralisi al volto | il cantante riprende la tournée Partendo da Lucca il 31 luglio

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Justin Bieber è pronto a tornare sulla scena. Ilcanadese ha sospeso a giugno il tour Justice a causa della sindrome di Ramsay Hunt che gli ha paralizzato una parte del. Ora il peggio è passato. E l’artista sta per tornare sul palco. Iniziando proprio dall’Italia. Justin Bieber in 15 scatti guarda le foto Leggi anche › Justin Bieber: «Ho unaal: è la sindrome di Ramsay Hunt» Justin Bieber a ...

Pubblicità

rockolpoprock : Justin Bieber riprenderà il tour al Lucca Summer Festival - MaxBertoni1 : RT @AretusaMoro: Ieri funerali dello zio di mio marito. Dopo la seconda dose paralisi e dolori lancinanti al braccio che niente riusciva ad… - Piero42395724 : RT @AretusaMoro: Ieri funerali dello zio di mio marito. Dopo la seconda dose paralisi e dolori lancinanti al braccio che niente riusciva ad… - PaolaAnna8 : RT @AretusaMoro: Ieri funerali dello zio di mio marito. Dopo la seconda dose paralisi e dolori lancinanti al braccio che niente riusciva ad… - Cavallazza : RT @AretusaMoro: Ieri funerali dello zio di mio marito. Dopo la seconda dose paralisi e dolori lancinanti al braccio che niente riusciva ad… -

... "La cosa più rap che ci sia" Si terrà in Italia la prima data di Bieberl'interruzione del tour causata dalla diagnosi della sindrome di Ramsay Hunt, unafacciale che, ad inizio giugno,...In questi casi, la guarigione può avveniresettimane o mesi e possono residuare alcuni sintomi ...Tremori Convulsioni Debolezza muscolare Perdita della vista Intorpidimento. Se hai almeno ...I sindacati parlano di 7.000 unità di personale mancanti, 3.500 i precari da stabilizzare. “Per di più corrono i pensionamenti, che dal 2021 arriveranno a sfiorare i 5.000, e soprattutto, in questi gi ...I fan italiani sono in delirio, Justin Bieber sta per tornare: il live previsto il prossimo 31 luglio al Lucca Summer Festival, che segnerà il ritorno del cantante canadese in Italia a distanza di cin ...