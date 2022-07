Dopo cinque giorni in attesa di un visto, Xavi raggiunge finalmente il Barcellona negli Usa (Di mercoledì 20 luglio 2022) Dopo cinque giorni in attesa di un visto, anche Xavi finalmente può raggiungere il Barcellona negli Usa. Finisce l’avventura del tecnico, rimasto a casa mentre la squadra è partita per la tournée americana perché aveva giocato in Iran. Lo scrive As. Xavi è in volo per Miami. Venerdì scorso gli è stato rifiutato il visto turistico perché ha giocato tre volte in Iran, Paese che gli Stati Uniti considerano nemico. Allora ha dovuto dirottare per un visto di lavoro, consegnando il passaporto all’ambasciata di Madrid. Stamattina ha avuto l’ok per partire. Alle 16.50 ha preso un volo American Airlines dall’aeroporto di Barajas a Miami. Si prevede che otto ore e mezza ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 20 luglio 2022)indi un, anchepuòre ilUsa. Finisce l’avventura del tecnico, rimasto a casa mentre la squadra è partita per la tournée americana perché aveva giocato in Iran. Lo scrive As.è in volo per Miami. Venerdì scorso gli è stato rifiutato ilturistico perché ha giocato tre volte in Iran, Paese che gli Stati Uniti considerano nemico. Allora ha dovuto dirottare per undi lavoro, consegnando il passaporto all’ambasciata di Madrid. Stamattina ha avuto l’ok per partire. Alle 16.50 ha preso un volo American Airlines dall’aeroporto di Barajas a Miami. Si prevede che otto ore e mezza ...

Pubblicità

giorgio_gori : Via D’Amelio a Palermo il 19 luglio 1992, il giorno in cui persero la vita Paolo #Borsellino e i cinque agenti dell… - caritas_milano : “Sono amareggiato.Da noi accadono gli eventi, ma poi alla fine non paga mai nessuno” Antonio Vullo, unico agente so… - vigilidelfuoco : #Sassari, dopo cinque ore di lavoro concluso poco fa l’intervento dei #vigilidelfuoco a Bonorva, per un #incendio d… - napolista : Dopo cinque giorni in attesa di un visto, #Xavi raggiunge finalmente il #Barcellona negli Usa Finisce l’avventura… - corbezzolii : non ci credo che ci rivediamo sabato dopo cinque anni -