Domani la prima passeggiata spaziale di AstroSamantha

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Occhi puntati sulla Stazioneinternazionale (Iss).alle 15:30 l’astronauta italiana dell’Esa Samantha Cristoforetti, effettuerà una, o meglio un’attività extra veicolare (Eva). Nell’impresa sarà affiancata dal cosmonauta russo Oleg Artemyev, comandante della Expedition 67, la missione attualmente in corso sull’Iss. Persi tratterà dellaEva della sua carriera, nonché laper una donna del Vecchio continente. Ad accompagnare i due spacewalker, termine utilizzato per indicare chi manovra nello spazio mentre è all’esterno rimanendo attaccato a un veicolo, ci saranno le tute spaziali russe Orlan, a strisce rosse per Oleg e a strisce blu per Samantha. La...