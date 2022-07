Divorzio Blasi – Totti, parla Chanel. Contro suo padre, non si trattiene sui social. Forti tensioni in famiglia (Di mercoledì 20 luglio 2022) Divorziare Blasi – Totti non è mai semplice e soprattutto quando ci sono di mezzo i figli e in questo caso a dire la sua sul Divorzio dell’anno è proprio Chanel Totti, la secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti. La ragazza ha pubblicato un post sui suoi canali social e ciò che ha colpito molto il pubblico che la segue sono state le sue parole, molto dure, che sembrano essere rivolte in particolare al padre. Nei giorni scorsi è crollata l’ultima delle certezze che ci era rimasta, la coppia che tutti credevamo inossidabile, malgrado le crisi, malgrado i litigi, malgrado la televisione e il calcio, quella formata da Ilary Blasi e Francesco Totti si è rotta. Sembrava una coppia ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 20 luglio 2022) Divorziarenon è mai semplice e soprattutto quando ci sono di mezzo i figli e in questo caso a dire la sua suldell’anno è proprio, la secondogenita di Ilarye Francesco. La ragazza ha pubblicato un post sui suoi canalie ciò che ha colpito molto il pubblico che la segue sono state le sue parole, molto dure, che sembrano essere rivolte in particolare al. Nei giorni scorsi è crollata l’ultima delle certezze che ci era rimasta, la coppia che tutti credevamo inossidabile, malgrado le crisi, malgrado i litigi, malgrado la televisione e il calcio, quella formata da Ilarye Francescosi è rotta. Sembrava una coppia ...

Pubblicità

SimonePanzeri87 : RT @fanpage: Il clamore che ha investito Ilary Blasi e Francesco Totti dopo la notizia del loro divorzio ha avuto effetti inevitabili anche… - fanpage : Il clamore che ha investito Ilary Blasi e Francesco Totti dopo la notizia del loro divorzio ha avuto effetti inevit… - infoitcultura : Lenor cambia lo spot con Ilary Blasi dopo il divorzio da Francesco Totti - LuanaPagnin : Non si poteva VOTARE per lo Spread, poi per il Covid, successiv. per la Guerra ed oggi per...il divorzio tra Totti… - zazoomblog : Divorzio Totti-Blasi: cosa c’entra Alvin? - #Divorzio #Totti-Blasi: #c’entra -