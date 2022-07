Disney: a sorpresa Hulu guida l’armata dello streaming (Di mercoledì 20 luglio 2022) Hulu guida lo streaming in Disney The Wall Street Journal, di Robbie Whelan, pag. 1 Hulu è emerso come il servizio di streaming della Walt Disney Co. in più rapida crescita negli Stati Uniti, proprio mentre l’azienda si rifornisce di intrattenimento più incentrato sugli adulti per espandere la propria portata a una più ampia varietà di spettatori. I nuovi abbonamenti a Hulu hanno superato quelli della piattaforma di streaming di punta della Disney, Disney+, in 18 degli ultimi 24 mesi e il totale dei nuovi abbonamenti a Hulu ha superato quelli a Disney+ in ognuno degli ultimi sei trimestri, come mostrano i dati della società di misurazione degli abbonati Antenna. I ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 20 luglio 2022)loinThe Wall Street Journal, di Robbie Whelan, pag. 1è emerso come il servizio didella WaltCo. in più rapida crescita negli Stati Uniti, proprio mentre l’azienda si rifornisce di intrattenimento più incentrato sugli adulti per espandere la propria portata a una più ampia varietà di spettatori. I nuovi abbonamenti ahanno superato quelli della piattaforma didi punta della+, in 18 degli ultimi 24 mesi e il totale dei nuovi abbonamenti aha superato quelli a+ in ognuno degli ultimi sei trimestri, come mostrano i dati della società di misurazione degli abbonati Antenna. I ...

Pubblicità

giovanni_riboni : RT @PediatriaOggi: Mamma usa la sedia a rotelle della figlia per trasformarla in Cenerentola. La sua bambina ama tantissimo questo personag… - scimonelli : RT @PediatriaOggi: Mamma usa la sedia a rotelle della figlia per trasformarla in Cenerentola. La sua bambina ama tantissimo questo personag… - LaLauraPerrone : RT @PediatriaOggi: Mamma usa la sedia a rotelle della figlia per trasformarla in Cenerentola. La sua bambina ama tantissimo questo personag… - sabinaromano2 : RT @PediatriaOggi: Mamma usa la sedia a rotelle della figlia per trasformarla in Cenerentola. La sua bambina ama tantissimo questo personag… - maddavvvero : RT @PediatriaOggi: Mamma usa la sedia a rotelle della figlia per trasformarla in Cenerentola. La sua bambina ama tantissimo questo personag… -