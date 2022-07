Diretta Draghi-Conte, il giorno della crisi? Voce: "Niente bis, salta il ministro" (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ci siamo: alle 9.30 Mario Draghi parlerà in Senato e darà il via, ufficialmente, alla possibile crisi di governo. Molto, ma non tutto, dipenderà dall'atteggiamento e dalle parole del M5s. Tra Giuseppe Conte e il premier non ci sarebbe stato (ancora) alcun contatto telefonico, segno che il gelo tra i due è grande. Il voto di fiducia sulle parole del presidente del Consiglio è atteso in serata, poi domani si ripeterà tutto alla Camera.Ore 7.53: "Niente Draghi-bis, salta solo Patuanelli" In attesa dei primi segnali dall'aula, contano le indiscrezioni. Secondo Dagospia sono aumentate vertiginosamente le chance di una permanenza di Draghi a Palazzo Chigi. E Niente "bis": "Il governo continua il suo viaggio verso il 2023 in compagnia di Mariopio. Del resto, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ci siamo: alle 9.30 Marioparlerà in Senato e darà il via, ufficialmente, alla possibiledi governo. Molto, ma non tutto, dipenderà dall'atteggiamento e dalle parole del M5s. Tra Giuseppee il premier non ci sarebbe stato (ancora) alcun contatto telefonico, segno che il gelo tra i due è grande. Il voto di fiducia sulle parole del presidente del Consiglio è atteso in serata, poi domani si ripeterà tutto alla Camera.Ore 7.53: "-bis,solo Patuanelli" In attesa dei primi segnali dall'aula, contano le indiscrezioni. Secondo Dagospia sono aumentate vertiginosamente le chance di una permanenza dia Palazzo Chigi. E"bis": "Il governo continua il suo viaggio verso il 2023 in compagnia di Mariopio. Del resto, ...

