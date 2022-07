Dipinti nascosti sotto la famosa tela dell’artista italiano | una scoperta incredibile

Pubblicità

entgirls : Il @MiC_Italia svela i 'ripensamenti d'artista' dettagli nascosti nei dipinti, correzioni di versi e testi letterar… - value4valuables : Dipinti nascosti nella Chiesa di San Lorenzo, in Via Palazzo di Città 4, a Torino -

Se ne stavanosotto la superficie del dipinto "Nudo con cappello" di Amedeo Modigliani , ... A renderla insolita è il fatto che entrambi i lati della tela presentino ritrattiin ...Tre schizzi inediti di Amedeo Modigliani sono stati scoperti in uno dei suoipiù famosi dai curatori del Museo Hecht dell'Università di Haifa. I tre schizzi eranosotto il dipinto "Nudo con cappello", analizzato ai raggi X nell'ambito di uno studio forense ...Un dipinto usato come una sorta di ‘quaderno di schizzi su tela’: la straordinaria scoperta che ha per protagonista un celebre artista italiano.Rintracciati nove quadri, con ogni probabilità rubati, nascosti sotto un materasso di fortuna in un appartamento abusivamente occupato ad Assisi. Ne danno notizia le forze dell’ordine attraverso un co ...