Diletta Leotta e Giacomo Cavalli beccati sul terrazzo di casa, certo che è amore (Di mercoledì 20 luglio 2022) Diletta Leotta e Giacomo Cavalli insieme e questa volta li becca la rivista Chi. Possibile che sia sempre un caso? E' dalle foto sulla neve che ormai non ci crede più nessuno, siamo in estate e questa volta non c'è una vacanza, non c'è un amico in comune da festeggiare ma ben altro. Questa volta i paparazzi hanno beccato Diletta Leotta e Giacomo Cavalli insieme sul terrazzo di casa di lei, a Milano. E' lo stesso terrazzo dove in passato Diletta è stata pizzicata con un altro fidanzato ma sono passati tanti anni. La Leotta e Cavalli scherzano, giocano, si stuzzicano e sembra quasi vogliano farsi beccare dai fotografi. Sanno benissimo che il gossip li ...

